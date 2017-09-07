ГПУ подасть апеляцію на рішення суду про штраф для митника-хабарника
Генпрокуратура подасть апеляцію на вирок суду, яким екс-заступнику начальника Львівської митниці ДФС Володимиру Шокалу, затриманому за пропонування $40 тисяч хабаря, призначили покарання у вигляді 8,5 тисячі гривень штрафу.
Про це повідомила прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.
"Підсудному рано радіти – йдемо в апеляцію. Закликаю громадськість контролювати хід таких резонансних судових засідань", - процитувала вона слова Луценка.
Генпрокурор переконаний, що "таке беззаконня" в судах триватиме доти, доки не будують створені антикорупційні палати в існуючих судах.
Як повідомлялося раніше, екс-заступник начальника Львівської митниці ДФС Володимир Шокало, затриманий за пропонування $40 тисяч хабаря, відбувся штрафом у 8,5 тисячі гривень. В рішенні суду сума хабаря зменшилася у 4 рази.