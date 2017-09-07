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Прокуратура хоче відсудити в Ахметова частину "Київенерго"

Четвер, 7 вересня 2017, 15:04

Прокуратура подала позов про повернення Києву пакетів акцій "Київенерго", "Київгазу" і "Київводоканалу".

Про це на прес-конференції 7 вересня заявивши прокурор Києва Роман Говда, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Прокуратурою Києва в інтересах держави подано до Господарського суду Києва позов про повернення територіальній громаді столиці належних їй пакетів акцій "Київенерго"," Київгазу" і "Київводоканалу" вартістю понад 1 мільярд гривень", - сказав Говда.

Позов поданий 4 вересня.

Прокуратура хоче повернути місту 12,7% акцій "Київенерго", 61% - "Київгазу" і 67% - "Київводоканалу", які раніше належали громаді і більше 10 років тому були передані в Статутний капітал "Київенергохолдингу".

Говда нагадав, що 12,7% акцій "Київенерго" в подальшому були передані зі статутного капіталу "Київенергохолдингу" третім юрособам. На сьогодні вони знаходяться у власності "ДТЕК Енерго".

Він зазначив, що енергохолдинг "ДТЕК" в цьому позові є добросовісним набувачем акцій, оскільки з моменту їх відчуження пройшло сім років, ДТЕК їх сконцентрував тільки в 2014 році.

Говда також уточнив, що суд повинен в найближчі дні призначить дату розгляду позову, при цьому прокуратура проситиме заарештувати акції компаній як забезпечувальний захід.

Прокурор також уточнив, що посадовці КМДА, які сприяли відчуженню акцій, були визнані винними по окремій кримінальній справі, але перебувають на волі у зв’язку із завершенням 10-річного терміну її давності.

Як відомо, 16 серпня компанія Ornex, що входить до групи СКМ олігарха Ріната Ахметова, придбала по 25% акцій ПАТ "ДТЕК Західенерго" і ПАТ "Київенерго", виставлених на продаж Фондом державного майна.

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Теми: АхметовпрокуратураенергетикаКиїв
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