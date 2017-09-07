Поліція відтіснила автомобілістів з-під Ради

Правоохоронці відтіснили акцію власників автомобілів з єврономерами, яка з ранку 6 вересня проходила під Верховною Радою.

"Ми щойно стали свідками того, як під стінами парламенту пішла команда з боку силового блоку – і національна гвардія України, поліція почали відтісняти пікетувальників, активістів громадських організацій, які прийшли на свою мирну акцію протесту", - сказав представник міжфракційного об’єднання "Укроп" Тарас Батенко в ефірі каналу "Рада".

Він уточнив, що в пікетувальників забрали бочки.

"Відтіснили пікетувальників, почали оточувати у кільце. Я так розумію почалися потасовки, почали кидати петарди. Це все сумно спостерігати, коли влада діє в такий спосіб, не бачачи іншого методу діалогу, крім силового методу боротьби з громадськими активістами", - додав Батенко.

Водночас прес-секретар поліції Києва Оксана Блищик в коментарі "Українській правді" повідомила, що мітингарі намагалися підпалити біля парламенту шини.

"Активісти принесли шини і запальну суміш. Правоохоронці їх попередили, але вони не послухали. Поліція запобігла підпалу. Акція далі триває", - сказала вона.

Пізніше у поліції повідомили, що у результаті сутичок одного чоловіка доставили до територіального управління поліції, аби з'ясувати мотиви та обставини інциденту.

"Проводиться перевірка, після якої діям правопорушників буде надана правова оцінка", - йдеться в повідомленні Нацполіції.

Відзначається, що внаслідок події ніхто не постраждав.

Як повідомлялося, з ранку 6 вересня в Києві біля Верховної Ради проходить акція власників автомобілів на європейських номерах за легалізацію нерозмитнених авто.

Через неї перекрили рух транспорту біля Верховної Ради і в урядовому кварталі – весь центр столиці вранці опинився у заторах.

Згодом мітингувальники розблокували дороги та оголосили акцію безстроковою.

Серед цілей протесту – доступне розмитнення (% вартості авто) на всі автомобілі для всіх громадян України, введення простого і доступного механізму легалізації завезених автомобілів (встановлення ставки платежів до бюджету в межах 15-30% вартості авто) і мораторій на дію екологічних норм Євро5 як умови ввезення і реєстрації вживаних автомобілів в Україні.

Крім того, учасники акції домагаються припинення "репресій" силових структур проти водіїв автомобілів на єврономерах і мораторію на дискримінацію до остаточного законодавчого врегулювання питання.

Вранці 7 вересня власники нерозмитнених авто на єврономерах продовжили мітингувати під Верховною Радою.

За даними ДФС, понад 63,9 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацію знаходяться на території України незаконно.

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Олександр Шумілін, Ірина Балачук, Українська правда