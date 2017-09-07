Путін словами про миротворців хоче розколоти позицію Заходу – Stratfor

Пропозиція Росії щодо спрямування миротворців ООН на схід України, радше за все, має на меті розколоти позицію західних країн щодо Російської Федерації.

Про це пише американське видання Stratfor.

На думку авторів замітки, багато західних країн можуть сприйняти всерйоз пропозиції президента РФ Володимира Путіна щодо миротворців на Донбасі. Наприклад, міністр закордонних справ Німеччини Зіґмар Ґабріель уже висловив радість із цього приводу.

"Миротворчі пропозиції Путіна можна розглядати як спробу переконати Сполучені Штати та Захід у тому, що Росія прагне обмежити насильство в українському конфлікті. На тлі того, що вона продовжує грати провідну роль у питаннях Сирії та Північної Кореї, Москва хоче довести здатність приймати обґрунтовані, конструктивні рішення", – йдеться у матеріалі.

На думку його авторів, схильність до деескалації конфлікту може додати Кремлю козирів у переговорах із США.

Із наближенням президентських виборів у Росії, запланованих на березень 2018 року, Путін навряд чи піде на значні поступки, які можуть зашкодити його популярності серед виборців, пише видання.

На його думку, обмежена сфера дії російської миротворчої пропозиції майже гарантує, що стратегічних змін в українському конфлікті найближчим часом не буде.

"Понад усе пропозиція Путіна має намір розколоти об’єднану позицію західних країн щодо Росії і дати Москві більше можливостей для маневрування в цих відносинах. Протягом сесії Генеральної Асамблеї ООН можна буде побачити, наскільки успішними будуть ці зусилля і наскільки може зменшитися тиск Заходу на Росію", – пише Stratfor.

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Ігри в дипломатію. Чому Путін заговорив про миротворців на Донбасі

5 вересня Путін доручив міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

За твердженням Путіна, миротворці можуть перебувати лише на лінії розмежування сторін – для забезпечення безпеки місії ОБСЄ. Крім того, ввести миротворців на схід України можна лише після розведення сторін і відведення важкої техніки, і лише за узгодженням із представниками т. зв "ДНР" і "ЛНР", заявив президент РФ.

Того ж дня Росія направила проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі генсекретарю ООН та голові Ради безпеки ООН.

Представники України у тристоронній контактній групі щодо вирішення конфлікту на Донбасі заявили, що Путін підміняє поняття і знецінює саму ідею миротворців.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що присутність росіян у миротворчій місії неможлива, як і .переговори на цю тему з проросійськими бойовиками.

В України готова своя резолюція про миротворців, заявив представник України при ООН Володимир Єльченко.

Президент Петро Порошенко 7 вересня заявив, що миротворча місія ООН має діяти на всій території Донбасу, а не лише на лінії зіткнення, у місії не повинно бути росіян, не може йтися про погодження її введення з бойовиками, також вона не має означати скасування чи ослаблення антиросійських санкцій.

Порошенко під час звернення до Верховної Ради констатував, що "домовитися стосовно параметрів миротворчої місії буде надзвичайно складно".

"За півтора тижні вирушаю до Нью-Йорка на Генасамблею ООН. Упевнений, спільними зусиллями, за допомогою міжнародних партнерів, передусім Німеччини, Франції та США, ми обов’язково встановимо мир і повернемо всі окуповані території, відновимо суверенітет України", – сказав він.

Олена Рощенко, УП