В Одесі вилучили понад $1 млн "общака" злодія в законі

В результаті спецоперації в Одесі поліція вилучила понад 1 мільйон доларів "общака" злодія в законі.

Про це повідомив в Twitter міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"В Одесі з ранку йде спецоперація по криміналітету. Епізод: поліція вилучила зі схованки "общак злодія в законі" - 1,069 млн. дол., 90 тис. євро, 500 тис. грівен", - зазначив Аваков.

В Одессе с утра идет спецоперация по криминалитету. Эпизод: полиция изъяла из тайника "общак вора в законе" -1,069 млн.$,90000€, 500000 грн pic.twitter.com/BHeBD1CKXV — Arsen Avakov (@AvakovArsen) September 7, 2017

Водночас, як передає видання "Думская", начальник обласного слідства Сергій Шайхет повідомив, що в ході операції знайшли і вилучили майже 600 грам тротилу.

"Цієї кількості вистачило б, щоб підірвати як мінімум одну машину і серйозно пошкодити другу. Навіщо зловмисникові тротил - він поки що не зізнається", - зазначає видання.

Як повідомила на своєму сайті одеська поліція, у четвер зранку в місті розпочали спецоперацію щодо організованої злочинності.

"З сьогоднішнього дня та до особливого розпорядження співробітники поліції працюватимуть в посиленому режимі несення служби", - зазначено у повідомленні.

Українська правда