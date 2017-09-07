У Кремлі прокоментували план Порошенка щодо миротворців

У Кремлі твердять, що миротворці можуть розміщуватися в будь-якій точці зіткнення конфліктуючих сторін і тільки за їх згодою, а "Росія не є стороною конфлікту на Донбасі".



Коментар прес-секретаря президента РФ Дмитро Пєсков щодо плану президента України Петра Порошенка, подає РИА Новости.



"Будь-які миротворці можуть розміщуватися в точці зіткнення конфліктуючих сторін за згодою цих конфліктуючих сторін. Як ви знаєте, РФ не є стороною цього конфлікту, конфлікт на південному сході України в першу чергу підлягає обговоренню між Києвом і владою республік -"ЛНР" і "ДНР"... Це перша і початкове умова розміщення будь-яких миротворців", - заявив Пєсков.



За його словами, "Росія рішуче відкидає звинувачення в тому, що є стороною конфлікту на Донбасі".

"Далеко не всі, Київ називає Російську Федерацію, можливо, ще якісь сторони, але ми з цим категорично не згодні", – сказав прес-секретар Путіна.

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Ігри в дипломатію. Чому Путін заговорив про миротворців на Донбасі

Як відомо, президент Петро Порошенко 7 вересня заявив, що миротворча місія ООН має діяти на всій території Донбасу, а не лише на лінії зіткнення, у місії не повинно бути росіян, не може йтися про погодження її введення з бойовиками, також вона не має означати скасування чи ослаблення антиросійських санкцій.

5 вересня Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

За твердженням Путіна, миротворці можуть перебувати лише на лінії розмежування сторін – для забезпечення безпеки місії ОБСЄ. Крім того, ввести миротворців на схід України можна лише після розведення сторін і відведення важкої техніки, і лише за узгодженням із представниками т. зв "ДНР" і "ЛНР".

Того ж дня Росія направила проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі генсекретарю ООН та голові Ради безпеки ООН.

Представники України у тристоронній контактній групі щодо вирішення конфлікту на Донбасі заявили, що Путін підміняє поняття і знецінює саму ідею миротворців.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що присутність росіян у миротворчій місії неможлива, як і переговори на цю тему з проросійськими бойовиками.

В України готова своя резолюція про миротворців, заявив представник України при ООН Володимир Єльченко.