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Нардепи у четвер ввечері вервечкою їдуть на зустріч до Порошенка

Четвер, 7 вересня 2017, 20:14

До резиденції Державного управління справами "Залісся" у четвер ввечері на неформальну зустріч з президентом Петром Порошенком з’їжджаються народні депутати.

Відповідне фото оприлюднила журналістка Наталя Седлецька.

"Прямо зараз. В'їзд до закритої державної резиденції Залісся. Народні депутати фракції БПП на запрошення Порошенка з'їжджаються на неформальну зустріч. Державна резиденція Залісся, до речі, так і не стала Національним парком, відкритим для громадян", - написала вона на Facebook.

Седлецька додала, що друге авто на фотографії – "Ауді" Ігоря Кононенка.

Раніше повідомлялося, що ввечері 7 вересня фракція "Блок Петра Порошенка" проведе своє засідання на Банковій.

Потім зазначалося, що фракція БПП і президент Петро Порошенко проведуть неформальну зустріч за містом. Один зі співрозмовників УП зазначив, що на зустрічі буде присутнім також прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Українська правда

Теми: ПорошенкоБПП
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