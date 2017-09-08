Хроніка 8 вересня. Яценюк "воював" в Чечні, а Ющенко звільнив Тимошенко та Порошенка

Найцікавіше: 2004. За Януковича агітують еротикою та караоке 2005. Ющенко розрубив гордіїв вузол: звільнив Тимошенко та Порошенка 2007. Тимошенко обіцяє повернути вклади часів СРСР 2015. "Чеченський бойовик" Арсеній Яценюк

2001, субота

Національний банк знижає облікову ставку до 15% річних – і це рекорд для України. На початку року ставка становила 27% і поступово спадала завдяки значному зниженню інфляції.

2003, понеділок

Справу Георгія Гонгадзе все ж таки не розкрито. Генпрокурор Святослав Піскун, чиї слова про розкриття справи минулого тижня передавали ЗМІ, тепер каже, що його "не так зрозуміли". Мовляв, слідство перебуває на завершальній стадії.

2004, середа

Передвиборча президентська кампанія йде повним ходом й іноді набуває гротескних форм. На Донеччині місцеві регіонали вирішили агітувати за допомогою конкурсу караоке. Втім, це мало неабиякий успіх. На фінал зібралося щонайменше півтисячі городян. А в Херсоні перехожим роздавали флаєра з 50% знижкою на еротичне шоу в місцевому клубі. Угорі флаєрів стояв напис: "Наш вибір – Янукович".

А в штабі Ющенка не до розваг. Заступник керівника штабу Тарас Стецьків розповів про "ментівські темники": МВС формує на місцях групи для впливу на передвиборчу ситуацію і розсилає їм розпорядження факсами. Так, у темниках є вказівки виявляти лояльних до опозиції чиновників, заважати друку агітпродукції суперника, ловити кур’єрів, які везуть листівки з інших регіонів.

2005, четвер

Віце-прем'єр з гуманітарних питань Микола Томенко розповів про свою відставку і наостанок заявив: "Домінування олігархічного уряду Петра Порошенка суперечить настановам Майдану". ЗМІ пишуть, що для Віктора Ющенка це стало останньою краплею. Президент виступив із заявою: він не повинен бути нянькою між сторонами конфлікту та має розрубати цей гордіїв вузол. Одночасно були відправлені у відставку дві ключові фігури: прем’єр Юлія Тимошенко та секретар РНБО Петро Порошенко.

Голова СБУ Олександр Турчинов зранку розпорядився створити групу для перевірки звинувачень у корупції в стані "любих друзів", а вже по обіді подав заяву про відставку. Також Віктор Ющенко відсторонив свого першого помічника Олександра Третьякова і звільнив однодумця Порошенка – головного митаря Володимира Скомаровського.

Виконуючим обов’язки прем’єра став Юрій Єхануров (колишній перший віце-прем’єр в уряді Ющенка), а новим керівником СБУ – Ігор Дрижчаний.

2006, п’ятниця

– Мера Києва Леоніда Черновецького підлеглі мають вітати стоячи. Про це йдеться в пропозиціях по зміні регламенту КМДА. "Якщо міський голова прибуває на нараду під час його проведення іншою особою, то учасники наради вітаються з ним вставанням. Таким чином відбувається вітання з міським головою перед початком наради", – пропонується в документі.

– У "Нашій Україні" сподіваються, що парламентську коаліцію з ними, Партією регіонів, соціалістами та комуністами створюють щонайменше на п’ять років – тобто на весь час роботи парламенту 5 скликання. Об’єднає протилежні політичні сили підписаний раніше Універсал національної єдності. "Не можу собі уявити ситуацію, коли люди беруть зобов’язання, підписують документ, а потім через місяць відмовляються", – каже міністр юстиції і депутат-сумісник Роман Зварич.

– ГПУ знає час, місце і обставини отруєння президента Віктора Ющенка, заявив генпрокурор Олександр Медведько. "Залишилося тільки одне – треба довести, хто виконав цей злочин", – заявив він.

2007, субота

Під час агітаційного туру на зустрічі з херсонцями Юлія Тимошенко пообіцяла їм повернути всі заморожені вклади колишнього Ощадбанку СРСР. "Ми розуміємо, що це майже сенсаційне зобов’язання, але ми беремо його на себе", – сказала вона. Інша її обіцянка: забезпечити пенсії на рівні середньої заробітної плати, яку людина отримувала до виходу на пенсію.

2008, понеділок

День став багатим на висловлювання прем’єра Юлії Тимошенко. Вона заявила, що залишається прихильником демократичної коаліції, і влаштувала Ющенку публічну "порку", згадавши на прес-конференції про підписання Універсалу та згоду на Януковича-прем’єра. Також Тимошенко дала зрозуміти: у разі, якщо демократичну коаліцію не буде поновлено, вона балотуватиметься в президенти.

2009, вівторок

– Політики продовжують з’ясовувати, хто винний в тому, що гривня слабшає. Напередодні президент Ющенко поклав відповідальність на уряд Тимошенко. У Партії регіонів вважають, що відповідає все ж таки Нацбанк і сам Ющенко. Міністр МВС Юрій Луценко звинуватив Ющенка у використанні ситуації з курсом для політичної дестабілізації. "Або наводьте порядок у керівництві Національного банку, стабілізуйте реальний курс валюти, або сушіть сухарі для своїх підлеглих", – пригрозив Луценко. "На жаль, керівник силового відомства витрачає свій час не на розкриття резонансних справ та розшук справжніх злодіїв, а на рознесення пліток та бруду", – відповіли у Секретаріаті президента.

– 40% валового внутрішнього продукту в Україні знаходяться в тіні, повідомляють у Рахунковій палаті. А економіка держави опинилася на рівні 2004 року.

2010, середа

Мер Львова Андрій Садовий незадоволений тим, що Партія регіонів без дозволу використала відео з ним у своєму агітаційному ролику. На відео Садовий поруч із віце-прем'єром Борисом Колесніковим відвідує завод у Львові.

Обурення Садового зрозуміле. Ставлення львів’ян до регіоналів яскраво продемонструвала Львівська обласна рада: на сесії депутати висловили недовіру главі Львівської облдержадміністрації Василю Горбалю.

А в Запорізької обласної ради свої проблеми: боротьба за мову сусідньої держави. Депутати облради надали російській мові статус регіональної. Аналогічне рішення рада вже приймала у 2007 році, проте тоді його оскаржила прокуратура.

2011, четвер

Судове слідство у "газовій справі" Юлії Тимошенко завершено. Суд переходить до дебатів. Під будівлею Печерського райсуду Києва беркутівці б’ють активістів, які намагаються встановити на Хрещатику намети на підтримку Тимошенко. "Всі ж бо знають відмінність між прайдом левів на чолі з бараном і отари баранів на чолі з левом. У нашому випадку влада смертельно боїться прайду левів на чолі з Тигрюлею", – коментує з неволі Юрій Луценко.

2012, субота

Бізнес-група президентського сина Олександра Януковича менше ніж за рік освоїла на державних тендерах у вугільній галузі майже 7 мільярдів гривень, пише DT.UA. Таким чином Янукович забрав домінуючу роль у Ріната Ахметова, який раніше був маршалом серед вугільних генералів.

2014, понеділок

– Кількість внутрішніх переселенців з початку анексії Криму та оголошення АТО перевищила чверть мільйона, повідомляють у ДСНС. Найбільш складна ситуація з розміщенням людей – на Донеччині. А найменша кількість розселених у Волинській області.

– Тимчасова слідча комісія затвердила звіт розслідування трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року. У ньому комісія просить допомоги в розслідуванні у міжнародних експертів. Також ТСК скаржиться на РНБО та МВС.

– 30% прохідної частини списку, зміна назви та перше місце у списку має зайняти Арсеній Яценюк. За даними джерел УП, саме такі вимоги для об’єднання на парламентських виборах висуває "Блоку Петра Порошенка" Народний фронт. Проте в Порошенка до цього не готові.

На позачергових парламентських виборах 2014 року Народний фронт займе перше місце у багатомандатному окрузі.

2015, вівторок

– Прем’єр Арсеній Яценюк воював у Чечні проти Росії, заявив глава Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін. За його словами 20-річний Яценюк брав участь у двох збройних сутичках у 1994-95 роках у Грозному і навіть отримав нагороду Джохара Дудаєва. У Яценюка запропонували російському режиму провести психіатричну експертизу Бастрикіна.

Сам прем’єр має намір залишитися в історії не Чечні, а України. "Хто би нас не критикував. Нехай гавкають – український караван іде… Похвалять потім. В історичних книжках", – сказав він у цей день на засіданні уряду.

– Один український військовий загинув та двоє зазнали поранень за минулу добу в зоні проведення АТО. Проте ситуація в АТО залишається найбільш спокійною за останні півтора роки, вважає міністр оборони Степан Полторак.

– З полону бойовиків звільнили двох українських військових. За словами представника президента з мирного урегулювання ситуації на Сході Ірини Геращенко, у полоні залишаються ще 156 українців.

2016, четвер

– У Панамі затримали екс-главу Держагентства з інвестицій та управління нацпроектами Владислава Каськіва. Україна просить про його екстрадицію. Усе – через фотографію Каськіва в соцмережі, на який він робив селфі з поліцейським у Панамі. Незабаром після її публікації українська сторона передала клопотання про тимчасовий арешт екс-чиновника.

У жовтні-2016 панамський суд випустив Каськіва під заставу.

– Верховна Рада закликала парламенти інших держав не визнавати результатів виборів до Державної Думи Росії через те, що вибори відбувалися і на території окупованого Криму, а частина кандидатів з Криму теж попаде в Думу. У Кремлі відповіли, що рішення українського парламенту не гратиме жодної ролі і ніяк не буде сприйматися Москвою.

Рустем Халілов, для УП