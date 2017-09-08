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Конституційний суд "заморозив" закон про референдум у Каталонії

П'ятниця, 8 вересня 2017, 03:38

Конституційний суд (КС) Іспанії призупинив дію прийнятого парламентом Каталонії закону про референдум з питання про незалежність цього автономного співтовариства.

Про це, посилаючись на іспанське агентство EFE, пише DW.com.

За даними агентства, суд прийняв до розгляду чотири апеляції, подані урядом Іспанії, які ставлять під сумнів правочинність законів, що регулюють порядок відділення цього регіону від решти країни.

Офіційний Мадрид наполягає, що документ, прийнятий 6 вересня каталонським парламентом, порушує конституцію. Як аргумент влада наводить судовий вердикт від 2015 року про неприпустимість будь-яких дій, що підривають єдність держави.

Дію закону про референдум буде "заморожено" доти, доки КС не винесе вердикт за апеляціями іспанської влади.

Тим часом парламент Каталонії в ніч на п'ятницю, 8 вересня, схвалив закон "Про юридичний перехід". Як повідомляється на сайті іспанської газети El Pais, за документ висловився 71 депутат, проти - 10.

Закон, покликаний виконувати функції тимчасової конституції, набуде чинності лише в разі перемоги на референдумі прихильників незалежності Каталонії.

Раніше повідомлялося, що парламент Каталонії схвалив референдум про незалежність. Проведення референдуму запланували на 1 жовтня.

Теми: Іспаніяреферендумсуд
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