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Франція істотно збільшить витрати на оборону

П'ятниця, 8 вересня 2017, 07:20

Франція буде збільшувати витрати на оборону протягом декількох років поспіль.

Про це повідомив прем'єр-міністр країни Едуар Філіп в ефірі телеканалу БФМ, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами Франція збільшить витрати на оборону на 1,6 мільйона євро.

"Це продовжиться в 2019 і 2020 роках, тому що світ, в якому ми живемо, небезпечний", - сказав він.

Це збільшення витрат стане найбільшим за останні шість років.

Раніше прем'єр-міністр Франції заявляв, що країна підвищить свої витрати на оборону, щоб до 2025 року вони досягли показника в 2% ВВП.

Витрати на оборону в розмірі 2% ВВП є нормою НАТО. Однак європейські держави-члени Альянсу не виконують цю вимогу. Наприклад, в 2014 році тільки дві європейські країни витрачали на оборону 2% ВВП.

З вимогою до країн НАТО виконувати зобов'язання за видатками на оборону в розмірі 2% від ВВП неодноразово виступав президент США Дональд Трамп.

Теми: Франціяармія
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