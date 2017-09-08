Доба в АТО: 25 обстрілів, загинув один український військовий
Російсько-окупаційні угруповання продовжують обстріли позицій сил АТО на Донецькому і Приморському напрямках, загалом здійснивши 25 обстрілів за добу.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
Минула доба завершилась без суттєвих змін в обстановці. Ввечері та вночі здебільшого ворог застосовував гранатомети та стрілецьку зброю.
Так, після 18 години бойовики тричі обстріляли опорні пункти ЗСУ поблизу Широкиного. Гранатомети російські найманці застосовували біля Павлополя і Лебединського. А з озброєння БМП бандити били по укріпленнях сил АТО на підступах до Старогнатівки.
На Донецькому напрямку противник обстрілював опорні пункти ЗСУ з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї неподалік Авдіївки та шахти Бутівка.
На Луганському напрямку наприкінці доби зберігалася тиша.
У штабі зазначили, що у декількох випадках, коли була пряма загроза життю військових, сили АТО відкривали вогонь у відповідь.
Як повідомлялось, 7 вересня у результаті бойових дій в авдіївській промзоні загинув один український військовий.