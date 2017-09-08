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МЗС перевіряє інформацію про переведення Сенцова

П'ятниця, 8 вересня 2017, 10:07
МЗС перевіряє інформацію про переведення Сенцова

Міністерство закордонних справ перевіряє інформацію щодо переведення українського режисера, політв'язня Олега Сенцова з колонії Якутська у колонію суворого режиму у місті Іркутську.

Про це у Twitter повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца.

"МЗС перевіряє інформацію щодо переведення О.Сенцова. Вчергове вимагаємо звільнення укр політв'язня", - написала вона.

Як відомо, 7 вересня російська правозахисниця і журналістка Зоя Свєтова повідомила у Facebook, що політв'язня Сенцова, який перебував у колонії Якутська, могли перевести у колонію суворого режиму у місті Іркутську.

Вона відзначила, що 2 дні прес-служба Федеральної служби виконання покарань Росії відмовляється це підтвердити, а Громадська наглядова комісія по Іркутській області теж ніяк не може це перевірити.  

Як відомо, 25 серпня 2015 року російський суд у Ростові-на-Дону засудив українського режисера з Криму Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у підготовці терактів у Криму, а ще одного українця Олександра Кольченка – до 10 років ув'язнення у виправній колонії суворого режиму.

Сенцова й Кольченка у лютому 2016 року етапували до Челябінської області.

Міжнародні організації визнали, що справа проти Сенцова й Кольченка є сфабрикованою, та виступили з критикою на адресу РФ, вимагаючи звільнити їх.

Теми: Сенцовполітв'язніРосія
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