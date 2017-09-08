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Парламент Каталонії ухвалив закон про порядок виходу зі складу Іспанії

П'ятниця, 8 вересня 2017, 10:22

Парламент Каталонії в ніч на п’ятницю ухвалив закон, який регулює порядок виходу області зі складу Іспанії.

Про це повідомляє El Pais, передає "Європйеська правда".

Ухвалений закон має регулювати життя Каталонії у перші місяці після проголошення незалежності.

За закон проголосував 71 парламентар, проти — 10. При цьому тих, що утрималися не було.

Спікер каталонського парламенту Карме Форкадел перед голосуванням заявила, що у депутатів немає вибору  і треба голосувати "так" або "так".

Документ набуде чинності, якщо на референдумі 1 жовтня переможуть прихильники відділення Каталонії від Іспанії. Закон у цьому випадку буде застосовуватися з 2 жовтня і до проведення виборів у парламент, тобто приблизно шість місяців. Новий парламент, на думку прихильників відділення, повинен буде розробити конституцію держави.

Наголошується, що закон буде оскаржений урядом Іспанії в конституційному суді, як і всі попередні документи, прийняті владою Каталонії щодо референдуму про незалежність.

Парламент Каталонії у середу, 6 вересня, схвалив референдум про незалежність, який запланували на 1 жовтня.

Прокуратура Іспанії заявила про підготовку позовів до регіонального уряду і парламенту Каталонії.

Конституційний суд Іспанії в четвер призупинив дію прийнятого парламентом Каталонії закону про проведення референдуму.

"Українська правда" у Threads

Теми: Іспаніяреферендум
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