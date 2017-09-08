У Раді закликали Сироїд "вибачитись перед українським солдатом"

Нардеп Юрій Береза разом із групою інших депутатів закликав віце-спікера Оксану Сироїд перепросити за слова про незаконність Збройних сил України на Донбасі.

Таку заяву він зробив із трибуни Верховної Ради на початку засідання у п'ятницю.

"Я хотів би попросити посадову особу вибачитись перед українським солдатом", - сказав Береза.

За його словами, заява, яку 6 вересня зробила Сироїд на засіданні комітету з нацбезпеки і оборони, про те, що за законом українські Збройні сили не можуть воювати на Донбасі, стала гарним матеріалом для російської пропаганди.

"Цей виступ зараз тиражується всіма центральними російськими ЗМІ. Він тиражується в тому контексті, що Українська держава не відбулася, що у нас немає порядку, немає парламенту", - наголосив депутат.

Береза також закликав фракцію "Самопоміч", яка делегувала Сироїд на посаду заступника голови Ради, дати "політичну і моральну оцінку" її скандальній заяві.

Як повідомлялося, 6 вересня на засіданні парламентського комітету з питань нацбезпеки і оборони вирішили рекомендувати відхилити законопроект про тимчасово окуповані РФ території №6400, співавтором якого є Оксана Сироїд.

"Застосування ЗСУ згідно з Конституцією відбувається, коли ВР дає згоду на застосування збройних сил. Коли ви говорите, що АТО є підставою для застосування ЗСУ, це не є так", – пояснила необхідність свого закону віце-спікер.

Євген Кізілов, УП