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Поліція покарала затриманого під Радою автомобіліста

П'ятниця, 8 вересня 2017, 11:15

Поліція притягнула до адмінвідповідальності й відпустила затриманого на мітингу за легалізацію нерозмитнених автомобілів у Києві.

Про це повідомляють "Українські новини" із посиланням на заступника начальника відділу комунікації Національної поліції в Києві Яну Неруш.

За її словами, чоловік намагався підпалити покришки на мітингу під будівлею Верховної Ради.

"На затриманого складено адміністративний протокол за статтею 173, це дрібне хуліганство", - сказала вона.

Неруш повідомила, що затриманий 7 вересня чоловік був відпущений з Печерського районного відділення поліції того ж дня.

За законом дрібне хуліганство карається штрафом від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, виправними роботами на термін від одного до двох місяців з відрахуванням 20% заробітку або адміністративним арештом на строк до 15 діб.

Як повідомлялося, у четвер, 7 вересня, правоохоронці відтіснили від стін Верховної Ради акцію власників автомобілів з єврономерами, яка проходила під парламентом з ранку 6 вересня.

Дії поліції призвели до сутичок, під час яких одного чоловіка доставили до територіального управління поліції.

Зрештою мітингувальники за легалізацію нерозмитнених автомобілів завершили свій мітинг біля будівлі ВР.

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна Радаавтоакціїполіція
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