Митники за хабарі пропустили в Україну 800 авто на єврономерах

На Буковині викрили посадовців міжнародного автомобільного пункту пропуску, які брали хабарі за ввезення в Україну автомобілів на іноземній реєстрації.

Про це повідомляє Національна поліція України.

"Посадові особи пункту пропуску організували злочинну схему, за якою громадяни-нерезиденти безперешкодно ввозили автомобілі на іноземній реєстрації. Крім того, всі транспортні засоби були оформлені на підставних осіб. За таку послугу митники одержували по 200 доларів за один автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Фото з facebook Департаменту захисту економіки Національної поліції України

Відзначається, що за такою схемою лише упродовж 2 місяців ввезли понад 800 автомобілів.

Правоохоронці провели 14 обшуків.

Фото з facebook Департаменту захисту економіки Національної поліції України

Уже затримано 5 осіб, серед яких керівник структурного підрозділу та 2 інспектори митного пункту пропуску.

Фото з facebook Департаменту захисту економіки Національної поліції України

На митниці правоохоронці виявили понад 4 тисячі доларів та 23 тисячі гривень.

Крім того, у одного із фігурантів справи за місцем мешкання вилучили понад 100 тисяч доларів, 4 тисячі євро та зброю.

Також правоохоронці вилучили чорнові записи, які свідчать про мільйонні прибутки затриманих.

Фото Поліції

На даний час перевіряється причетність до вказаної злочинної схеми та розподілу хабарів інших працівників митниці, в тому числі її керівництва.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про затримання фігурантів.

За даними ДФС, понад 63,9 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацію знаходяться на території України незаконно.

З ранку 6 вересня в Києві біля Верховної Ради проходила акція власників автомобілів на європейських номерах за легалізацію нерозмитнених авто.

Під вечір 7 вересня поліція відтіснила автомобілістів з-під Ради. Зрештою мітингувальники за легалізацію нерозмитнених автомобілів завершили свій мітинг біля будівлі ВР.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, народний депутат від БПП Ніна Южаніна заявила, що перехід на українські номери вже ввезеним в Україну легковим авто з іноземною реєстрацією обійдеться їх фактичним власникам в 1,0-1,4 тисячі євро.

Читайте також матеріал "Економічної правди": "Карати по-новому: ДФС хоче посилити штрафи за авто на "бляхах".