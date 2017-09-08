Митники за хабарі пропустили в Україну 800 авто на єврономерах
На Буковині викрили посадовців міжнародного автомобільного пункту пропуску, які брали хабарі за ввезення в Україну автомобілів на іноземній реєстрації.
Про це повідомляє Національна поліція України.
"Посадові особи пункту пропуску організували злочинну схему, за якою громадяни-нерезиденти безперешкодно ввозили автомобілі на іноземній реєстрації. Крім того, всі транспортні засоби були оформлені на підставних осіб. За таку послугу митники одержували по 200 доларів за один автомобіль", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що за такою схемою лише упродовж 2 місяців ввезли понад 800 автомобілів.
Правоохоронці провели 14 обшуків.
Уже затримано 5 осіб, серед яких керівник структурного підрозділу та 2 інспектори митного пункту пропуску.
На митниці правоохоронці виявили понад 4 тисячі доларів та 23 тисячі гривень.
Крім того, у одного із фігурантів справи за місцем мешкання вилучили понад 100 тисяч доларів, 4 тисячі євро та зброю.
Також правоохоронці вилучили чорнові записи, які свідчать про мільйонні прибутки затриманих.
На даний час перевіряється причетність до вказаної злочинної схеми та розподілу хабарів інших працівників митниці, в тому числі її керівництва.
Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про затримання фігурантів.
За даними ДФС, понад 63,9 тисячі автомобілів з іноземною реєстрацію знаходяться на території України незаконно.
З ранку 6 вересня в Києві біля Верховної Ради проходила акція власників автомобілів на європейських номерах за легалізацію нерозмитнених авто.
Під вечір 7 вересня поліція відтіснила автомобілістів з-під Ради. Зрештою мітингувальники за легалізацію нерозмитнених автомобілів завершили свій мітинг біля будівлі ВР.
Голова Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, народний депутат від БПП Ніна Южаніна заявила, що перехід на українські номери вже ввезеним в Україну легковим авто з іноземною реєстрацією обійдеться їх фактичним власникам в 1,0-1,4 тисячі євро.
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