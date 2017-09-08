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КПП "Краковець" в колючому дроті не через Саакашвілі – прикордонники

П'ятниця, 8 вересня 2017, 13:31

Прикордонники спростовують поширену у ЗМІ інформацію, що колючий дріт на КПП "Краковець" з'явився до приїзду екс-губернатора Одеської області Міхеїла Саакашвілі.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на керівника прес-служби Західного регіонального управління ДПСУ Володимира Шеремета.

"Огородження території при в'їзді на КПП "Краковець" пов'язане із командно-штабними навчаннями, які розгорнулись на всіх ділянках державного кордону України у відповідь на російсько-білоруські військові навчання",- пояснив Шеремет.

За його словами, перед в’їздом на пункт пропуску кілька тижнів тому встановили командно-штабну машину зв’язку та іншу техніку.

Як відомо, 27 липня президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства України, виданого у травні 2015 року.

Саакашвілі заявляв, що 10 вересня прибуде з Польщі на кордон і через пункт пропуску "Краковець" спробує в’їхати в Україну.

Джерела в керівництві ГПУ заявляли, що, якщо Саакашвілі опиниться на території України і Грузія надішле третій запит про екстрадицію, – його видадуть.

Позбавлений громадянства України екс-глава Одеської обладміністрації днями заявляв, що подорожує з українським паспортом.

Народні депутати від партії "Самопоміч" планують зустрічати Саакашвілі на КПП "Краковець" 10 вересня.

Прикордонники заявили, що посилять наряди у день "прибуття Саакашвілі".

5 вересня Міністерство юстиції України  підтвердило, що отримало третій запит від Головної прокуратури Грузії на арешт і видачу цього політика.

Як відомо, Президент Петро Порошенко вважає білорусько-російські військові навчання підготовкою до масштабної війни.

За його словами, немає ніяких гарантій, що після завершення маневрів військовослужбовці і техніка повернуться в Росію.

Порошенко також додав, що саме тому Україна посилила контроль на всіх ділянках державного кордону.

Військові навчання Білорусі та Росії "Захід-2017" пройдуть з 14 по 20 вересня, в них будуть задіяні 12,7 тисячі військових, 680 одиниць бойової техніки, близько 70 літаків і 10 кораблів.

Теми: СаакашвілівійнаРосіяармія
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