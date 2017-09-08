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Віце-прем'єр: Україна через зволікання втратила гранти на мільйони євро

П'ятниця, 8 вересня 2017, 14:57

Через зволікання у процесі виконання Угоди про асоціацію Україна втратила мільйони євро європейських коштів.

Про це в інтерв’ю "Європейській правді" заявила віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вона наголосила, що відставання у процесі виконання Угоди про асоціацію це не лише втрата часу, а й коштів.

"Ми втрачали не лише час – ми вже втратили частину європейських коштів, грантів, призначених для України", - зазначила віце-прем’єр.

"Так, Міненерго зараз має звернутися до Єврокомісії і подати заявку хоча б на останні 2 мільйони євро на впровадження системи енергоефективності. Хоча початково йшлося про 22 мільйони, виділених для України, але ми їх втратили, бо бюджет даної програми добігає кінця в 2017 році", - пояснила вона на прикладі.

Крім того, Україна втратила 9,3 млн євро на розбудову прикордонних переходів, які не використала Державна фіскальна служба, хоча в уряді і не втратили надію, що зможуть використати ці кошти та виконати ці програми.

"І це не питання останніх років, йдеться про фонди, виділені багато років тому. У випадку з ДФС йдеться про проект 2007 року!" - сказала Климпуш-Цинцадзе.

"На жаль, ми пожинаємо плоди недобросовісного ставлення попередніх очільників до можливостей, які нам надавав Євросоюз", - додала вона. 

Детальніше читайте в інтерв'ю Климпуш-Цинцадзе: "Ще влітку 2016 року комісію щодо партнерства з НАТО очолював регіонал Кожара".

Європейська правда

Теми: УкраїнаЄвропаКабінет міністрів
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