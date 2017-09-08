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Трьом "українським диверсантам" в Криму продовжили арешт на два місяці

П'ятниця, 8 вересня 2017, 15:28

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя 7 вересня продовжив арешт до 8 листопада севастопольцям Володимиру Дудці, Дмитру Штиблікову та Олексію Бессарабову.

Про це повідомила "Кримська правозахисна група".

"Севастопольцям Володимиру Дудці, Дмитру Штиблікову та Олексію Бессарабову, котрих звинувачують у підготовці "диверсій" на території Криму, "Київський районний суд" Сімферополя 7 вересня 2017 року продовжив арешт ще на два місяці, до 8 листопада". - йдеться у повідомленні.

Як відомо, ФСБ РФ заявила, що 9 листопада 2016 року в Севастополі затримали "учасників диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міноборони України".

Пізніше з'ясувалося, що затримано Бессарабова Олексія Євгеновича, Штиблікова Дмитра Анатолійовича й Дудку Володимира Михайловича.

Трьох підозрюваних у підготовці диверсій арештували.

Управління розвідки Міноборони України заперечує, що в Криму затримали його співробітників.

Теми: КриманексіяРосія
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