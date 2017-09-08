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Луганщині повернули світло

П'ятниця, 8 вересня 2017, 15:50

У населених пунктах Луганської області, які вранці були знеструмлені через аварію на електромережі, відновили електропостачання.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба Луганського енергетичного об'єднання.

"О 14:20 Луганське енергетичне об'єднання дало струм всім споживачам Луганської області", - зазначають там.

Згідно із повідомленням, ЛЕО підключило споживачів через власні лінії електропередачі, що пов'язані з пошкодженою ЛуТЕС, а також з Харківською та Донецькою областями. При цьому ремонтні роботи на повітряній лінії "ЛуТЕС-Лисичанська" ще продовжуються.

"Слід відзначити, що дана аварія стала несподіванкою та шоком для мешканців Луганщини, особливо враховуючи, що буквально два тижні тому на вищезазначеній ЛЕП "ЛуТЕС - Лисичанська" було проведено капітальний ремонт", - розповідають в енергетичному об'єднанні.

Як повідомлялося, у п'ятницю вранці у більшій частині Луганської області зникли світло і вода через аварію на електромережі компанії "Укренерго".

Українська правда

Теми: Луганська областьенергетиканадзвичайна подія
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