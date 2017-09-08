У Росії українця Клиха повернули з психлікарні до в'язниці

Українського політв'язня Станіслава Клиха перевезли з психіатричної лікарні назад до колонії у російському Верхньоуральську.

Про це повідомила у Facebook координатор Медійної ініціативи з прав людини Марія Томак.

"Станіслав Клих остаточно знайшовся. Його повернули до колонії у Верхньоуральську", - пише вона.

За словами Томак, 7 вересня на вимогу челябінських правозахисників незаконно ув'язненого українця відвідував місцевий адвокат. До них, у свою чергу, із відповідним проханням звернулася мати Клиха - Тамара.

Як повідомила 5 вересня український омбудсмен Валерія Лутковська, Станіслав Клих знайшовся у психіатричній лікарні міста Магнітогорськ Челябінської області.

Верховний суд Чечні 26 травня 2016 року засудив українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечують всі обвинувачення, Клих заявляє, що взагалі ніколи не був в Чечні.

Правозахисники зазначали, що через тортури, які до нього застосовували при затриманні і під час попереднього слідства, Клих у російському СІЗО, збожеволів.

3 березня 2017 року стало відомо, що Клиха етапували до Верхньоуральська.

Українська правда