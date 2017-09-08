Кількість жертв землетрусу в Мексиці зросла до 26

Потужний землетрус у Мексиці забрав життя щонайменше 26 людей.

Про таку кількість загиблих повідомляє 8 вересня Reuters, посилаючись на представників місцевої влади.

Раніше губернатор південного штату Оахака Алехандро Мурат заявив, у цьому регіоні загинуло 20 людей: 17 з 20 жертв – у місті Хучитан.

Епіцентр землетрусу магнітудою 8,1 бала був на глибині 33 кілометри у Тихому океані на відстані 123 кілометри на південний захід від мексиканського міста Піхіх'япан, повідомляли раніше у Геологічний службі США (USGS).

Мексиканські сейсмологи кілька разів коригували свої оцінки потужності землетрусу. Остання оцінка - 8,2 бала, зазначає українська служба Deutsche Welle.

Поштовхи відчували в центральній та південній частині Мексики. У містах країни, зокрема, і в столиці Мехіко, люди повибігали з будинків на вулиці.

Частина Мехіко була знеструмлена, також були увімкнені тривожні сирени. Згодом почали надходити повідомлення про пошкодження будівель у різних регіонах півдня країни.

За даними служби цивільної оборони Мексики, цей землетрус був найсильнішим в країні з 1985 року.