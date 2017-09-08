Родина викраденого Гриба отримала повідомлення з РФ заднім числом

Більше чотирьох годин адвокат зниклого в Білорусі та ув’язненого в краснодарському СІЗО №5 Павла Гриба не може зустрітися зі своїм підзахисним.

Про це "Українській правді" повідомила сестра затриманого Ольга Гриб.

За її словами, в слідчому ізоляторі адвоката Андрія Сабініна запевняють, що він зможе потрапити до свого підзахисного тільки після дозволу слідчого. Однак зв’язатися з ним немає жодної можливості.

"Адвокат вже склав відповідну скаргу, однак побачитися з Павлом у нього так і не вийшло", - розповіла вона.

Сам Сабінін у Facebook написав, що в краснодарському СІЗО до нього вийшли представники ізолятора і запевняли, в яких гарних умовах перебуває затриманий.

"До воріт СІЗО ФСБ прийшов камерамен і людина з ОНК. Говорять про громадянина, до якого я йду. Абревіатура наполегливо з'ясовує, куди піде відео і доповідає комусь по телефону по ходу бесіди. Після цього йде довгий спіч про те, в яких прекрасних умовах його утримують. Я слухаю і навіть вірю. Поки Біла сорочка не переходить до опису кошиків свіжих фруктів, які є в кожній камері", - написав Сабінін.

Також він додав, що до клієнта його так і не пустили

За словами Ольги Гриб, інформацію про те, де утримується Павло, родина отримала тільки 7 вересня. При цьому повідомлення надійшло заднім числом.

"До консульського відділення в Ростові-на-Дону прийшло повідомлення про те, що Павло утримується в СІЗО №5, датоване 22 годиною 25 серпня. Але отримали його чомусь тільки вчора. До цього два тижні ми взагалі не знали де він і що з ним, хоча і родина, і представники МЗС, і омбудсмен надсилали всі можливі запити до РФ про надання інформації щодо місцеперебування Павла. Однак у відповідь була тільки мовчанка", - пояснила жінка.

Вона наголосила, що весь цей час її брат знаходився поза правовим полем.

"Мені дуже цікаво, як Росія буде пояснювати цей факт. Адже вона порушує всі можливі норми законодавства", - додала Ольга.

Вона зазначила, що представник захисту намагався передати Грибу передачу, однак в СІЗО її не прийняли. При цьому пояснювати причину відмови не стали.

Також Ольга Гриб підтвердила, що адвокат надсилав звернення до Європейського суду з прав людини через можливість катування Гриба. І вже отримав відповідь.

"Європейський суд вже надіслав відповідь і Україні, і РФ. Але поки що ми точно не знаємо що там, бо не бачили електронного дублікату. Сподіваємось в найближчий час його отримати", - сказала сестра Гриба.

Як відомо, російські спецслужби затримали українця Павла Гриба 25 серпня – на наступний день після перетину ним кордону Білорусі – і станом на 7 вересня не допустили до нього ні представників МЗС України, ні адвоката.

За попередньою інформацією, його утримують в краснодарському слідчому ізоляторі № 5. Однак Російські ЗМІ запевняють, що факт утримання там Гриба їм в СІЗО спростували.

Яна Міланова, УП