Росія не відповіла на ноту протесту щодо українця Гриба

Міністерство закордонних справ України не отримало від Росії відповіді на ноту протесту щодо затриманого українця Павла Гриба.

Про це повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца, передає "Радіо Свобода".

"Відправили ноту з вимогами: забезпечити доступ консулів до затриманого громадянина України, повідомити про причини та обставини затримання, забезпечити його право на адвокатський захист і забезпечити ліками, які він за приписом лікаря щодня вживає. Станом на зараз відповіді від Росії немає", - сказала Беца.

Як відомо, представники захисту приїхали до слідчого ізолятора ФСБ в Краснодарі, де утримують громадянина України Павла Гриба, проте їх до затриманого поки не пускають.

Російські спецслужби затримали українця Павла Гриба 25 серпня – на наступний день після перетину ним кордону Білорусі – і станом на 7 вересня не допустили до нього ні представників МЗС України, ні адвоката.

Білоруська сторона лише 31 серпня підтвердила факт перетину кордону українцем Павлом Грибом при в'їзді в Білорусь 24 серпня.

При цьому правоохоронці республіки зазначали, що інформації про виїзд з Білорусі Гриба не мають.