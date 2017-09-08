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Росія не відповіла на ноту протесту щодо українця Гриба

П'ятниця, 8 вересня 2017, 17:45

Міністерство закордонних справ України не отримало від Росії відповіді на ноту протесту щодо затриманого українця Павла Гриба.

Про це повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца, передає "Радіо Свобода".

"Відправили ноту з вимогами: забезпечити доступ консулів до затриманого громадянина України, повідомити про причини та обставини затримання, забезпечити його право на адвокатський захист і забезпечити ліками, які він за приписом лікаря щодня вживає. Станом на зараз відповіді від Росії немає", - сказала Беца.

Як відомо, представники захисту приїхали до слідчого ізолятора ФСБ в Краснодарі, де утримують громадянина України Павла Гриба, проте їх до затриманого поки не пускають.

Російські спецслужби затримали українця Павла Гриба 25 серпня – на наступний день після перетину ним кордону Білорусі – і станом на 7 вересня не допустили до нього ні представників МЗС України, ні адвоката.

Білоруська сторона лише 31 серпня підтвердила факт перетину кордону українцем Павлом Грибом при в'їзді в Білорусь 24 серпня.

При цьому правоохоронці республіки зазначали, що інформації про виїзд з Білорусі Гриба не мають.

Теми: Росіяполітв'язні
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