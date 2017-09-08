Сільрада хоче купити авто за півмільйона, на дороги – 300 тисяч

Градизька селищна рада Полтавської області планує у вересні придбати автомобіль SUZUKI SX4 за 519 тисяч гривень, а на ремонт доріг витратила 300 тисяч.

Про це йдеться в річному плані закупівель сільради на порталі Prozorro, передає "Радіо Свобода".

У документі також зазначено, що учасники закупівель можуть запропонувати автомобілі інших марок з аналогічними характеристиками, але це має бути "універсал".

Авто має бути поставлене до кінця року.

Загалом 2017 року Градизька селищна рада на тендерах уклала 15 контрактів на суму 2,1 мільйона гривень. Зокрема, 300 тисяч гривень – на ремонт доріг, 200 тисяч – на розробку генерального плану, по 100 тисяч гривень – на металопластикові вікна і паркан.