День в АТО: Троє поранених, 14 обстрілів

У п’ятницю проросійські бойовики 14 разів обстріляли позиції сил ЗСУ. Внаслідок цього троє українських військових отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, основну вогневу активність проявляли на Приморському і Донецькому напрямках.

Так, з опівночі бойовики 4 рази обстрілювали з гранатометів та великокаліберних кулеметів українські укріплення на околицях Авдіївки, двічі – поблизу Зайцевого. Також під вогнем бойовиків опинились опорні пункти ЗСУ біля шахти Бутівка.

"Найбільш гаряче було на Приморському напрямку. З гранатометів російські найманці били у районі Павлополя та Широкиного. Двоє наших захисників отримали поранення у результаті гранатометного обстрілу околиць Мар’їнки та Красногорівки. Також біля Мар’їнки ще один наш військовий був поранений ворожим снайпером", - повідомили у прес-центрі.

На Луганському напрямку незаконні збройні формування застосовували гранатомет неподалік Кримського.

Українська правда