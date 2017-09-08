У Саакашвілі кажуть, що зустрічі з Коломойським не було

Інформація про зустріч колишнього голови Одеської обласної держадміністрації Міхеіла Саакашвілі з олігархом Ігорем Коломойським не відповідає дійсності.

Про це у коментарі "Українській правді" повідомила прес-секретар Саакашвілі Дарина Чиж.

"Інформація про зустрічі – це фейк. Зустрічі не було", - сказала вона, надавши коментар лише через 5 годин після появи інформації про зустріч.

Раніше повідомлялося, що Саакашвілі та Коломойський 7 вересня зустрілися в Женеві в готелі "Four seasons".

Як відомо, 27 липня президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства України, виданого у травні 2015 року.

Саакашвілі заявляв, що 10 вересня прибуде з Польщі на кордон і через пункт пропуску "Краковець" спробує в’їхати в Україну. Він подорожує з українським паспортом.

Між тим, Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента.

Міністерство юстиції України заявило, що перешле його до Генеральної прокуратури для перевірки, а у ГПУ заявили, що рішення ухвалюватиме Мін’юст.

Джерела в керівництві ГПУ заявляли раніше, що, якщо Саакашвілі опиниться на території України і Грузія надішле третій запит про екстрадицію, – його видадуть.

Народні депутати від партії "Самопоміч" планують зустрічати Саакашвілі на КПП "Краковець" 10 вересня, як і представники "Демальянсу".

Свого часу Саакашвілі конфліктував із Коломойським, який володіє, зокрема, авіа- й медіабізнесом. Але у липні екс-керівник Дніпропетровської області заявив, що "позбавлення громадянства Саакашвілі – це ганебна пляма на репутації України", і що в разі позбавлення громадянства самого олігарха присутність Саакашвілі в цьому ряду "буде дуже почесною".

Українська правда