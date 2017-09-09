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У Києві припинено діяльність конвертцентру з обігом в 1 млрд грн

Субота, 9 вересня 2017, 00:57

Прокуратура Києва спільно з СБУ викрила та припинила незаконну діяльність конвертаційного центру.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган на сторінці в Facebok.

Конвертцентр діяв в Києві і області, а також в ряді інших регіонів, зокрема в Одесі.

Як повідомила Сарган, "конверт" надавав незаконні послуги з мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом".

Загальна сума "проконвертованих" грошей тільки за 2017 рік склала більше 1 млрд гривень.

За результатами обшуків було вилучено близько 800 тисяч доларів, комп'ютерна техніка, документи.

Сарган зазначила, що також були "знайдені деякі цікаві речі, що можуть становити інтерес не тільки для політологів та експертів, але й для прихильників деяких політиків".

"Українська правда" у Threads

Теми: прокуратураСБУ
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