Президент США Дональд Трамп продовжив торгове ембарго по відношенню до Куби до 24 вересня 2018 року.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

Термін чинного ембарго закінчується 14 вересня 2017 року.

"Я прийняв рішення, що продовження цих заходів по відношенню до Куби протягом 1 року відповідає національним інтересам Сполучених Штатів", - йдеться в повідомленні.

Президент США Барак Обама в 2015 році ініціював політику потепління відносин з Кубою.

В рамках потепління відносин між США і Кубою були відновлені дипломатичні відносини, а також в березні 2016 року відбувся історичний візит Обами в Гавану. Проте, весь цей час, незважаючи на особисту позицію Обами, а також на заклики ООН зняти економічне ембарго з Куби, велика частина обмежувальних заходів щодо Гавани зберігалася.

У липні 2017 року президент США Дональд Трамп скасував домовленості Обами щодо Куби.