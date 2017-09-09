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Сеул: КНДР може запустити ракету на честь держсвята

Субота, 9 вересня 2017, 05:27

Південна Корея вважає, що КНДР може провести нове випробування міжконтинентальної ракети в честь річниці заснування 9 вересня.

Про це повідомляє Reuters.

Відзначається, що в минулому році саме 9 вересня Північна Корея провела п'яте ядерне випробування.

Також повідомляється, що південнокорейські експерти з ядерних питань, перевіряючи наявність забруднень, заявили в п'ятницю, що виявили сліди радіоактивного ксенонового газу. При цьому вони відзначили, що поки занадто рано пов'язувати його з новим можливим випробуванням.

Так, в КНДР був виявлений ксенон - 133, який в минулому був виявлений якраз під час ядерних випробувань.

У неділю, 3 вересня, Північна Корея заявила про випробування водневої бомби, яку можна встановити на балістичну ракету.

Трамп пригрозив припинити торгівлю з торговими партнерами Північної Кореї  через підтримку КНДР.

Як відомо, найактивніше КНДР торгує з Китаєм, який вже розкритикував погрозу Трампа.

"Українська правда" у Threads

Теми: Північна Корея
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