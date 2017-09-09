Доба в АТО: 35 обстрілів, 5 військових ЗСУ поранені

За минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 35 разів відкривали вогонь по українських опорних пунктах, все обстріли характеризуються як прицільні.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

В результаті бойових дій 5 українських військових отримали поранення.

Після 18:00 терористи продовжили прицільні обстріли позицій сил АТО в основному на Приморському та Донецькому напрямках. Також вони поодиноко застосовував міномети.

"Так, увечері бойовики двічі відкривали вогонь по наших позиціях неподалік Пісків. За майже двогодинний обстріл ворог випустив понад 20 мін різних калібрів. Також російські найманці били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в кінці доби під гранатометний вогонь кілька разів потрапили українські укріплення в Авдіївський промзоні і на шахті Бутівка. Близько 18:00 в результаті обстрілу з озброєння БМП і зенітної установки укріплень ЗСУ на підступах до Семигір’я отримав поранення український військовий.

На Приморському напрямку бойовики застосовували міномети калібру 82 мм біля Мар'їнки. З гранатометів вони відкривали вогонь поблизу Старогнатівки. Стрілецька зброя і великокаліберні кулемети терористів працювали по опорних пунктах ЗСУ в околицях Лебединського та Талаківки. Близько 22:00 в результаті обстрілу з гранатомета позицій сил АТО біля Водяного ще один український боєць отримав поранення.

На Луганському напрямку бойовики двічі застосовували гранатомети біля Кримського і один раз - поблизу Станиці Луганської.