Меркель: зняття санкцій з РФ можливе лише за умови миру на Донбасі

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що санкції Європейського Союзу проти Росії будуть зняті тільки після досягнення миру на Сході України.

Про це вона сказала під час виступу на передвиборчому мітингу на сході країни, повідомляє Reuters.

"Я витрачаю багато часу на роботу, щоб досягти розумних та гарних відносин з Росією", - сказала Меркель, додавши, що вона разом із Францією намагається досягти "мирних умов" на сході України.

Меркель заявила, що серйозні порушення міжнародного права з боку Росії вимагають санкцій.

"У той момент, коли ми це зробимо (досягнемо миру, - ред), ми також скасуємо санкції", - сказала вона, додавши, що анексія Кримського півострова та підтримка Росією сепаратистів "суперечили принципам, які існували після Другої світової війни".

"Якщо залишати подібні російські дії без відповіді, існує ризик, що вони будуть повторюватися", - додала вона.

Нагадаємо, посли країн Євросоюзу ухвалили рішення про продовження санкцій проти фізичних осіб та компаній через агресію Росії проти України ще на шість місяців.

Європейська правда