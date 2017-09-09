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США закликають ООН посилити санкції проти КНДР 11 вересня

Субота, 9 вересня 2017, 11:59

США звернулися до Ради Безпеки ООН із закликом проголосувати щодо нових санкцій проти Північної Кореї в понеділок, 11 вересня.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Постійна представниця США при ООН Ніккі Хейлі впродовж останніх днів активно виступала за посилення санкцій у відповідь на останні ракетні випробування Пхеньяна.

США пропонують накласти нафтове ембарго та заборонити експорт текстильної продукції.

Окрім того, пропонується заморозити усі закордонні фінансові активи північнокорейського лідера Кім Чен Ина, заборонити йому виїзд за кордон і заборонити працевлаштування північнокорейських працівників в інших країнах.

Партнери Пхеньяна - Китай і Росія, які можуть заблокувати резолюцію щодо нових санкцій, - поки не висловлювалися за нові обмеження.

Нагадаємо, глава Мінфіну США Стівен Мнучін підготував урядове розпорядження для президента Дональда Трампа, що передбачає санкції проти країн, що торгують з Північною Кореєю.

3 вересня Північна Корея підірвала найпотужнішу ядерну бомбу в своїй історії. Ядерне випробування спричинило землетрус на Корейському півострові.

Пізніше Пхеньян підтвердив успішне випробування водневої бомби. 

Трамп пригрозив припинити торгівлю з торговими партнерами Північної Кореї  через підтримку КНДР.

Як відомо, найактивніше КНДР торгує з Китаєм, який вже розкритикував погрозу Трампа.

Європейська правда

Теми: СШАКНДРООН
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