Саакашвілі виїхав до українського кордону

Екс-президент Грузії, екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі виїхав з Польщі до українського кордону.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Все, ми виїжджаємо у Краковець, Україну", - написав Саакашвілі.

Судячи з фото, екс-губернатор з дитиною планують їхати велосипедами.

Як відомо, 10 вересня Саакашвілі планує в'їхати з Польщі до України – можливе його затримання. Політик подорожує з українським паспортом, хоча президент Петро Порошенко в липні позбавив його громадянства України.

Народні депутати від партії "Самопоміч" планують зустрічати Саакашвілі на КПП "Краковець" 10 вересня. Представники "Демальянсу" також поїдуть туди, щоб прослідкувати за законністю процедур.

Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента.

Українська правда