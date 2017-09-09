Більшість військових 8 вересня поранено на Маріупольському напрямку

Більшість з 5 поранених у п'ятницю українських військових постраждали під час обстрілів на Маріупольському напрямку.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Андрій Лисенко на брифінгу в суботу.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовослужбовець не загинув. На жаль, 5 наших воїнів отримали поранення. Більшість з них – на Маріупольському напрямку під час обстрілів", - сказав він.

За словами Лисенка, минулої доби на Луганському напрямку відбулося 4 обстріли, на Донецькому – 19, на Маріупольському – 12. Важке озброєння не застосовувалося.

Раніше прес-центр штабу АТО повідомив, що минулої доби зафіксовано 35 ворожих обстрілів.

Українська правда