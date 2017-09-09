Військові на першій лінії в АТО отримають 10 тисяч доплати

Українські військові отримають 10 тисяч гривень доплати за перебування на першій лінії у зоні проведення АТО.

Про це заявив президент Петро Порошенко під час візиту до Вінницької області 9 вересня.

Він зазначив, що доплата військовим за перебування у зоні АТО значно підвищено, одне з останніх підвищень відбулося у серпні 2017 року згідно з проектом постанови, яким змінено нарахування грошового забезпечення військовим.

Президент додав, що у поточному році військовослужбовці Нацгвардії отримають понад 450 квартир.

"У цих складних умовах ми особливо цінуємо і підтримуємо Збройні сили України і Нацгвардію... Я, уряд та парламент робимо все для збільшення рівня грошового забезпечення, щоб покращити стан матеріально-технічного забезпечення гвардії, отримати нові зразки озброєння", - зазначив Порошенко.

Як відомо, раніше у Міноборони повідомляли, що щомісячний оклад військовослужбовців, що проходять службу в зоні проведення АТО на Донбасі, буде збільшений з вересня поточного року.

У серпні президент України заявив про збільшення грошового утримання військовослужбовців ЗСУ певних спеціальностей у зоні АТО: льотчиків, десантників, спецназівців, танкістів, механіків-водіїв і військових інших напрямів. Забезпечення військових на першій лінії збільшено до 10 тис. грн. на місяць, на другій лінії - до 4,5 тис. грн.

Українська правда