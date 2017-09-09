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Поліція не знайшла зброї у "Штабу блокади", який їхав на зустріч Саакашвілі

Субота, 9 вересня 2017, 15:58

За результатами перевірки автомобілів представників "Штабу блокади торгівлі з окупантами" незаконної зброї чи інших заборонених предметів виявлено не було, колона машин рушила далі за своїм маршрутом

Про це повідомили в управлінні поліції Житомирської області 9 вересня. 

"На спецлінію надійшло повідомлення про те, що автодорогою "Київ – Чоп" рухається колона автомобілів з людьми, які можуть мати незаконну зброю. Поліцейські оглянули транспортні засоби, після чого подорожні продовжили свій рух", - зазначили у поліції.

За повідомленням, у транспортних засобах, які рухалися колоною, перебували люди у форменому одязі з нашивками одного із добровольчих батальйонів на чолі із народним депутатом України - Семеном Семенченком.

"Правоохоронці здійснили необхідні заходи з перевірки, за їх результатами незаконної зброї, а також інших заборонених законом предметів чи таких, які б могли становити небезпеку для людей, виявлено не було", - повідомили у поліції. 

Як відомо, в ніч на суботу "Штаб блокади торгівлі з окупантами" заявив, що його колону, яка збиралася їхати в Краковець, куди в неділю має прибути Міхеіл Саакашвілі, заблокували на в'їзді в Бровари.

9 вересня Семенченко заявив, що колону представників "Штабу блокади торгівлі з окупантами" зупинили на Житомирській трасі

Нардеп також повідомив, що за ним і депутатом Павлом Костенком в Києві стежила патрульна поліція.

Екс-президент Грузії і колишній губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі плланує повернутися  в Україну через КПП "Краківець" у Львівській області 10 вересня.

Українська правда 

Теми: СаакашвіліполіціяЖитомир
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