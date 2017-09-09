ОБСЄ: На Донеччині менше вогню, на Луганщині - без порушень "тиші"

Місія ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості порушень режиму "тиші" в Донецькій області, в Луганській області спостерігачі не зафіксували жодного такого порушення.

Про це йдеться у звіті місії станом на 7 вересня, який розміщено на сайті організації.

Зокрема, у Донецькій області місія констатувала 10 вибухів проти близько 70, зафіксованих напередодні.

"Пізно ввечері 6 вересня, перебуваючи в підконтрольному "ДНР" м.Горлівка, спостерігачі чули 1 вибух невизначеного походження за 3-4 км на північний захід. Протягом 7 вересня у Горлівці спостерігачі чули 3 вибухи невизначеного походження за 3-6 км на захід і північний захід від своєї позиції", - зазначено у повідомленні місії.

Також 6 вересня, перебуваючи у підконтрольному уряду м. Світлодарськ, спостерігачі чули 4 вибухи невизначеного походження.

Вибухи камера СММ ОБСЄ також зафіксувала в ніч на 7 вересня в районі Широкиного, та 7 вересня біля КПВВ позлизу Майорська.

У Луганській області спостерігачі не зафіксували жодного випадку порушення режиму припинення вогню, проти близько 40 вибухів протягом попереднього звітного періоду.

Разом з тим, за даними місії, поблизу н.п.Попасна безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував наявність озброєння з порушенням відповідних ліній відведення.

"5 вересня у підконтрольних уряду районах БПЛА ОБСЄ виявив 3 міномета (2Б11 "Сані", 120 мм) біля м.Попасна, що є порушенням ліній відведення", - зазначили у місії.

За даними спостерігачів, біля Попасної зафіксовано також свіжі воронки по обидві сторони від лінії зіткнення.

"У підконтрольному уряду районі недалеко від Попасної БПЛА СММ середнього радіусу дії зафіксував понад 50 свіжих воронок, за оцінками, від розривів гранат автоматичного гранатомета (АГС-17 або АГС-30, 30 мм) і 82-мм мінометних мін", - повідомили в ОБСЄ.

Українська правда