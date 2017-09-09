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НАБУ розслідує 72 провадження за е-деклараціями

Субота, 9 вересня 2017, 18:32

Детективи НАБУ розслідують 72 провадження за результатами аналізу електронних декларацій, однак про підозру повідомлено лише двом особам.

Про це в інтерв'ю DT.UA розповів директор НАБУ Артем Ситник.

"На кінець серпня ми розслідуємо 72 провадження за результатами аналізу електронних декларацій. Ідеться як про незаконне збагачення (ст. 368—2 Кримінального кодексу), так і про внесення свідомо недостовірних даних у декларацію (ст. 366—1 Кримінального кодексу). На сьогодні про підозру повідомлено двом людям", – зазначив він.

За словами Ситника, деякі справи підійшли до стадії оголошення підозри, у деяких справах підозри вже оголошені, деякі — обговорюються з прокуратурою. Розгляд деяких справ, при цьому, затягується в суді.

На думку директора НАБУ, найбільший негатив у процесі розгляду справ за деклараціями – відсутність практики і затягування в суді.

"Це несе величезні ризики для всього процесу декларування. Оскільки відсутність вироків за цією категорією справ призводить до того, що процес електронного декларування може перерости в процес амністії", – вважає він.

Теми: НАБУдекларації
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