РФ веде незаконну діяльність на захоплених біля Криму бурових - ДПСУ

Корабель Морської охорони обстежив близько 20 об'єктів на чотирьох газових родовищах, захоплених Росією у морській економічній зоні України в північно-західній частині Чорного моря.

Про це йдеться у повідомленні Держприкордонслужби України.

ДПСУ мала на меті перевірку інформації, що на деяких ділянках Чорноморського шельфу активізовано діяльність, самопідйомні плавучі бурові установки, які були анексовані Росією, переміщуються, туди поставляють додаткове обладнання.

Обстеження було проведено усіх діючих родовищ у північно-західній частині Чорного моря – Штормове, Архангельське, Голіцинське, Одеське.

"Зафіксовано наявність озброєних людей, які при наближенні корабля Морської охорони займали бойові позиції, а подекуди й просто демонстративно, не ховаючись, наводили зброю в бік корабля. При радіоопитуванні екіпажу бурових платформ, персонал визнав їх належність Російській Федерації та стверджував, що вони перебувають у нейтральних водах, не порушуючи законів. Однак проведення робіт з видобутку газу не підтверджують", - повідомили прикордонники.

Разом з тим фахівці "Нафтогаз України" та "Чорноморнафтогаз" було засвідчено, що на декількох МСП наявне обладнання, яке підтверджує проведення робіт із оновлення, переустановки чи ремонту механізмів та приладів, а значить, вони використовувались для бурових робіт.

"На СПБУ "Крим-1" (перейменована "Україна") в Одеському газоконденсатному родовищі зафіксовано процес буріння свердловини", - додали в ДПСУ.

Міжвідомча група склала акт про виявлені правопорушення, його передано для подальшого реагування у військову прокуратуру.

Обстеження було проведено ДПСУ спільно з представниками НАК "Нафтогаз України", ПАТ "ДАТ Чорноморнафтогаз", військової прокуратури, прокуратури АР Крим, ГУ Нацполіції АР Крим, Державного геологічного контролю, Державної служби екологічної інспекції, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та за участі постпреда президента в АР Крим.

У ДПСУ нагадали, що у грудні 2016 року на підставі роботи аналогічної міжвідомчої групи було складено акт про виявлені правопорушення, що було покладено в основу подачі судових позовів та наразі розглядається в міжнародних судах.

"Тоді провокаційні дії СКР "Пытливый" ЧФ РФ не дали можливості кораблю Морської охорони наблизитися до інших родовищ, крім Одеського", - повідомили прикордонники.

Українська правда