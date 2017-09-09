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Канада та Україна домовляються про спільне кіновиробництво

Субота, 9 вересня 2017, 20:59

Канада підтримала пропозицію України провести переговори щодо Угоди про спільне кіновиробництво.

Як повідомили у посольстві України в Канаді, відповідний лист посол України в Канаді Андрій Шевченко отримав від міністра канадської спадщини Мелані Жолі. 

Зазначається, що міністр канадської спадщини пропонує в переговорах використовувати "нову модельну угоду", розроблену Канадою. Найближчим часом сторони мають визначити офіційних переговірників для початку роботи над документом.

Очікується, що угода відкриє додаткові можливості для співпраці між кіновиробниками обох держав, спростить юридичну базу і знизить собівартість виробництва.

Інтерфакс-Україна 

Теми: Канадакіно
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