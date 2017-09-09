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Лутковська: Близько 100 українців "поїхали на роботу до РФ і опинилися за ґратами" 

Субота, 9 вересня 2017, 21:34
Лутковська: Близько 100 українців поїхали на роботу до РФ і опинилися за ґратами 

До уповноваженого ВР з прав людини Валерії Лутковської звернулося близько 100 людей, які "поїхали на роботу до РФ, а потім опинилися за ґратами". 

Про це Лутковська заявила в інтерв'ю "5 каналу".

Як зазначила обмудсмен, громадянам України небезпечно виїжджати на роботу до Російської Федерації.

"Якщо ви вийдете зараз на вулиці, знайдете там запрошення на роботу кур'єром до РФ. Можу сказати, що у мене на сьогоднішній день десь близько ста людей, які звернулися в зв'язку з тим, що так поїхали на роботу, а потім опинилися за ґратами", - заявила вона.

"Це небезпечно... У випадку, якщо ви їдете на територію Російської Федерації, ви маєте розуміти ризики. Роз'яснювальна робота обов'язково має бути проведена", - додала Лутковська.

Також омбудсмен заявила, що Україна не готова обмінювати на українських заручників осіб, які скоїли тяжкі злочини.

"Ми отримали інформацію стосовно тих заручників, які перебувають на території окремих регіонів Донецької та Луганської областей. І ми запропонували ту кількість зі списків, які запитували у нас, яких ми готові забезпечити на обмін. Зараз ще виникає питання по декількох категоріях осіб, по яких йдуть дискусії", - сказала вона.

"У випадку, коли людина здійснила особливо тяжкий злочин, Україна не готова брати на себе відповідальність і, відповідно, розглядати таку людину як суб'єкт обміну", - заявила Лутковська. 

Як відомо, Україна готова передати бойовикам 309 людей в обмін на 87 українських заручників, які перебувають у полоні на Донбасі. 

6 вересня у ході зустрічі гуманітарної  підгрупи ТКГ "каменем спотикання" у питанні обміну заручників стала вимога ОРДЛО звільнити криміналітет і терористів.

Теми: РосіяДонбасполоненіправа людини
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