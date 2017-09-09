Російська журналістка Латиніна виїхала з РФ

Російська журналістка Юлія Латиніна виїхала з РФ разом із батьками після інциденту з її автомобілем.

Про це Латиніна повідомила 9 вересня в ефірі своєї програми на радіостанції "Ехо Москви", яку вона вела через Skype, пише Радіо Свобода.

"Навряд чи я збираюся найближчим часом до Росії... Я сподівалася, що моя машина минулого тижня ... загорілася сама. Батьки мої були цілком упевнені, що вона загорілася сама. Як з'ясувалося, вона все ж була підпалена", - зазначила журналістка.

Раніше перший заступник головного редактора "Ехо Москви" Сергій Бунтман та голова міжнародної "Спілки журналістів" Ашот Джазоян заявили про те, що Латиніна "ні у якій відпустці, ні в якому відрядженні, вона поїхала на деякий час (з РФ), вивезла батьків".

Як відомо, в середині липня Латиніна повідомила, що її будинок обприскали "їдким газом невідомого складу".

У серпні 2016 року на Латиніну напали, коли вона йшла на роботу, нападники облили її фекаліями. Поліцейська перевірка інциденту результатів не дала.