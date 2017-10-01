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Доба в АТО: 20 обстрілів, 1 боєць ЗСУ поранений

Неділя, 1 жовтня 2017, 06:36
Доба в АТО: 20 обстрілів, 1 боєць ЗСУ поранений

За минулу добу бойовики 20 разів відкривали вогонь в зоні проведення АТО, в результаті один український військових отримав поранення, ще двоє - бойові травми.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

"Українські військові 12 разів вогнем у відповідь примушували противника до дотримання мирних домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Основна активність сепаратистів зберігалася на Донецькому напрямку.

"Тут після 18 години бойовики декілька годин з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї обстрілювали наші опорні пункти на південно-східних околицях Авдіївки. Українські бійці жорстко відповідали противнику", - йдеться в повідомленні.

Також увечері терористи відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі шахти Бутівка, Невельського і Майорська.

На Маріупольському напрямку з великокаліберних кулеметів бойовики обстрілювали українські сили на підступах до Лебединського та Водяного. З 21.00 і протягом години бойовики били з 82 мм міномета, гранатометів і стрілецької зброї по укріпленнях сил АТО поблизу Широкиного.

Теми: АТОДонбасЗбройні сили
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