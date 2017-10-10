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З'явились результати повної перевірки декларації Гройсмана

Вівторок, 10 жовтня 2017, 11:00

Національне агентство із запобігання корупції оголосило результати повної перевірки декларації прем'єра Володимира Гройсмана за 2016 рік.

Про свідчить рішення НАЗК №891 від 5 жовтня, опубліковане на сайті агентства.

Перевірка показала, що голова уряду у своїй декларації про майно і доходи надав інформацію, яка є точною, достовірною, без ознак незаконного збагачення і конфлікту інтересів.

Зокрема, під час аналізу декларації прем'єр-міністра встановлено, що він у 2016 році отримував доходи у вигляді заробітної плати за основним місцем роботи - у І кварталі як голова Верховної Ради, у ІІ-ІV кварталах  - як голова уряду.

Також з'ясувалося, що він отримував доходи від надання майна в лізинг; оренду або суборенду та від продажу нерухомого майна, але все це не становить порушення закону.

Крім того, НАЗК встановило, що Гройсман не володіє значними пакетами акцій (більше 10% статутного капіталу) у підприємствах. Також відсутні відомості про те, що прем'єр входив у 2016 році до складу засновників або керівників будь-яких юридичних осіб.

Також, як свідчить звіт, Гройсман не є фізичною особою-підприємцем.

Як повідомлялося, 25 травня Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні не змогло затвердити висновки за результатами перевірки декларацій прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та міністрів його уряду.

Згідно з декларацією голови уряду за 2016 рік, його заробітна плата склала 281 тис. грн, дохід включає також відсотки по депозитах, розміщених в українських банках в розмірі 154 тис. грн.

Більшість доходу Гройсмана за 2016 рік отримана в результаті відчуження належного йому автомобіля і земельної ділянки. Від зазначених операцій глава уряду отримав 11,13 млн грн.

Додатково від здачі в оренду належних Гройсману об'єктів нерухомого майна, які є у його власності вже багато років, він отримав 4,2 млн грн.

Євген Кізілов, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГройсмандеклараціїНАЗК
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