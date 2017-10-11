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Порошенко ввів в дію рішення РНБО про "Про Ставку Верховного Головнокомандувача"

Середа, 11 жовтня 2017, 00:23

Президент України Петро Порошенко указом ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про Ставку Верховного Головнокомандуючого".

Про це йдеться на сайті президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня 2017 року "Про Ставку Верховного Головнокомандувача" (додається, для службового користування)", - йдеться в указі №313 / 2017.

Також цим указом президент затвердив положення про Ставку Верховного Головнокомандуючого (додається, цілком таємно).

Секретарю РНБО Олександру Турчинову згідно з повноваженнями, визначеними положенням про Ставку Верховного Головнокомандувача, доручено вжити організаційних заходів для забезпечення належної діяльності Ставки Верховного Головнокомандувача в разі її утворення.

Контроль за виконанням відповідного рішення РНБО покладається на Турчинова.

Даний указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто з 10 жовтня.

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенко
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