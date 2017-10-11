Штаб АТО: Військовий, нібито затриманий в РФ, самовільно покинув частину

У штабі АТО перевірили інформацію про затримання російськими прикордонниками українця, який нібито намагався перейти кордон на Луганському напрямку і представився як військовослужбовець ЗСУ.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці в Facebook.

Попередньо встановлено, що 6 жовтня військовослужбовець одного з підрозділів, який зараз дислокується в районі проведення АТО, без оформлення необхідних документів на убуття з військової частини, з усного дозволу командира поїхав додому за сімейними обставинами.

"Військова служба правопорядку проводить службове розслідування з фактом самовільного залишення військової частини військовослужбовцем. А також вживаються заходи щодо розшуку та з’ясування місцезнаходження даного військовослужбовця", - відзначили в штабі.

Раніше повідомлялося, що в штабі АТО не мають інформації щодо нібито затримання Росією на кордоні людини, котра назвалася військовослужбовцем української армії.

Як повідомлялося, російські прикордонники заявили 10 жовтня, що затримали за порушення кордону на луганському напрямку людину, котра назвалася військовослужбовцем української армії.