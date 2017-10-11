Житель Чернівців зламав сервер мобільного оператора, завдавши збитків на мільйон

29-річний житель Чернівців зламав сервер одного з найбільших мобільних операторів країни й організував собі так званий "безліміт" на використання 3G інтернету.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі.

У результаті компанії було завдано збитків на суму понад мільйон гривень.

Зазначається, що чоловік зламав сервер ще на початку року.

"Він, шляхом підбору паролів, отримав доступ до серверів компанії на правах адміна. У подальшому, здійснив поповнення трьох своїх особистих рахунків у білінговій системі на суму близько мільйона гривень. Таким чином зловмисник користувався послугами компанії за її ж рахунок", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в липні 2017 року поліцейські зафіксували несанкціоновану активацію хакером більш як ста скретч-карт цього ж оператора мобільного зв’язку на загальну суму більше 10 тисяч гривень. За оперативною інформацією, чоловік підшуковував можливості збуту цих скретч-карт для переведення коштів на картках у готівку.

У квартирі зловмисника поліцейські вилучили 3G модеми зі зміненими ESN номерами, комп'ютери, жорсткі диски, Wi-Fi маршрутизатори, мобільні телефони і понад півсотні оптичних дисків.

Слідчі Головного управління поліції Буковини за даним фактом почали кримінальне провадження за ч.2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) КК України.