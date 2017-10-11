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Житель Чернівців зламав сервер мобільного оператора, завдавши збитків на мільйон

Середа, 11 жовтня 2017, 03:33

29-річний житель Чернівців зламав сервер одного з найбільших мобільних операторів країни й організував собі так званий "безліміт" на використання 3G інтернету.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі.

У результаті компанії було завдано збитків на суму понад мільйон гривень.

Зазначається, що чоловік зламав сервер ще на початку року.

"Він, шляхом підбору паролівотримав доступ до серверів компанії на правах адміна. У подальшому,  здійснив поповнення трьох своїх особистих рахунків у білінговій системі на суму близько мільйона гривень. Таким чином зловмисник користувався послугами компанії за її ж рахунок", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в липні 2017 року поліцейські зафіксували несанкціоновану активацію хакером більш як ста скретч-карт цього ж оператора мобільного зв’язку на загальну суму більше 10 тисяч гривень. За оперативною інформацією, чоловік підшуковував можливості збуту цих скретч-карт для переведення коштів на картках у готівку.

У квартирі зловмисника поліцейські вилучили 3G модеми зі зміненими ESN номерами, комп'ютери, жорсткі диски, Wi-Fi маршрутизатори, мобільні телефони і понад півсотні оптичних дисків.

Слідчі Головного управління поліції Буковини за даним фактом почали кримінальне провадження за ч.2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) КК України.

Теми: поліціяЧернівці
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