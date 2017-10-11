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Росія оголосила Парасюка в розшук, заочно арештувавши

Середа, 11 жовтня 2017, 09:56
Росія оголосила Парасюка в розшук, заочно арештувавши

Слідчий комітет Російської Федерації заявляє, що народного депутата України Володимира Парасюка заочно узято під варту й оголошено в міжнародний розшук.

У своєму повідомленні СКР зазначає, що він причетний до нападу в березні 2016 року на Генеральне консульство РФ у Львові і наруги над державним прапором РФ.

Крім того, слідство встановило, що в 2014 році на посольство Росії в Києві напали Володимир Романцов, Олексій Бакай та Володимир Назаренко, вони "брали активну участь в умисному псуванні майна російської дипмісії", а Назаренко також "брав участь в нарузі" над прапором РФ.

"На підставі зібраних слідством доказів, зокрема відеозаписів, отриманих із відкритих джерел, і результатів судових експертиз винесено постанови про притягнення зазначених осіб як звинувачених у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 360 КК РФ (напад на установу, яка користується міжнародним захистом, вчинений із метою ускладнення міжнародних відносин)", – повідомляє СКР.

Назаренка й Парасюка також звинувачують у нарузі над російським прапором (ст. 329 КК РФ)

"Зазначених осіб оголошено в міжнародний розшук, і за клопотанням слідства судом щодо них заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту", – повідомляє СКР.

Слідком зазначає, що українські правоохоронні органи тривалий час ведуть своє розслідування щодо вказаних фактів – і поки "нікого до кримінальної відповідальності не притягнуто".

"Попри те, що українська сторона фактично відмовила у виконанні запитів російського слідства про правову допомогу, Слідчий комітет продовжує активну роботу щодо встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності всіх осіб, які брали участь у зазначених нападах на російські зарубіжні установи (у 2014–2016 роках – ред.)", – заявляє СКР.

Як відомо, Володимир Парасюк став упізнаваним після подій на Майдані Незалежності у Києві в лютому 2014 року. Він пройшов до Верховної Ради 8 скликання. Уже будучи нардепом, потрапив у кілька скандальних ситуацій.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ПарасюкРосіядипломатичні відносини
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