Рахой пред'явив уряду Каталонії одразу два ультиматуми

Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой пред'явив регіональній адміністрації Каталонії вимогу "знову почати поважати конституційний порядок в Іспанії", інакше автономія буде призупинена.

Про це повідомляють іспанські газета El Mundo і La Vanguardia, пише DW.com.

Прем'єр-міністр Іспанії пред'явив регіональній адміністрації Каталонії відразу два ультиматуми.

Не пізніше 16 жовтня прем'єр Каталонії Карлес Пучдемон повинен прояснити, чи проголосив він незалежність регіону в своїй промові увечері 10 жовтня

До 19 жовтня Пучдемон повинен "знову почати поважати конституційний порядок в Іспанії", тобто зупинити процедуру, спрямовану на набуття Каталонією незалежності.

Лише в разі виконання обох ультиматумів Мадрид погодиться не вдаватися до статті 155 конституції, яка дозволяє позбавити Каталонію статусу автономії, відзначають газети.

Як повідомлялося, 10 жовтня глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон заявив про одностороннє проголошення незалежності від Іспанії, разом з головами кількох партій підписавши відповідну декларацію. В той же час він звернувся до регіонального парламенту у Барселоні із закликом відкласти голосування за проголошення незалежності на кілька тижнів заради діалогу з Мадридом.

Уряд Іспанії у середу вранці зібрався на екстрене засідання.

Нагадаємо, 1 жовтня в Каталонії пройшов заборонений Іспанією референдум про незалежність автономії.

За інформацією каталонської влади, понад 90% виборців висловилися за незалежність від Іспанії.